Mann in Parkhaus von führerlosem Pkw totgequetscht

Unfassbares Unfall-Drama in Deutschland: Ein führerloses Auto ist in einem Parkhaus in Düsseldorf eine Rampe heruntergerollt und hat einen Mann zu Tode gequetscht. Der 70-Jährige, laut Medienberichten ein Verkäufer einer Obdachlosenzeitung, wurde von dem Fahrzeug gegen eine Wand gedrückt und verstarb noch an Ort und Stelle. Die Besitzerin des Wagens war einkaufen gegangen, als das Unglück seinen Lauf nahm.