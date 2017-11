Wien zeigt sich von seiner bunten Seite

Wien holt aber kräftig auf. Seit drei Jahren ist die Donaumetropole das Nerd-Epizentrum in Mitteleuropa. Im vergangenen Jahr stürmten rund 22.000 Besucher (großteils maskiert) das Messezentrum - kein Zufallserfolg. Die "Vienna Comic Con" ist nur die logische Konsequenz eines durchaus liebenswerten Ticks, den die Wiener für Comics und alles was dazugehört haben.

So muss man nicht unbedingt über den großen Teich schauen, um tolle Popkultur-Projekte zu finden. Die "Austrian Superheroes", eine Comic-Reihe über Superhelden aus Wien, hat es mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus zu Ruhm gebracht. "Wir gehören auch in Deutschland zu den erfolgreichsten Comicerscheinungen in den Trafiken", so Harald Havas vom "ASH"-Team. Alle zwei Monate erscheint ein neuer Band mit dem gewissen Wiener Touch.

"Star Wars"-Fanfilm aus Österreich

Nicht weniger Liebe steckt im "Star Wars"-Fanfilm "Regrets of the Past", den einige Filmfreunde privat und äußerst anspruchsvoll in Szene gesetzt haben. Das knapp einstündige Sci-Fi-Werk feierte im vergangenen Jahr Premiere und ist seitdem auf YouTube zu sehen.