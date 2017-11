OÖ: Polizeichef warnt vor Zunahme bei Sex-Attacken

Serien-Sextäter gefasst

Die Linzer Polizei hatte zuletzt einen 21-jährigen Mann gefasst, der am 1. Oktober eine Linzerin in einem Skaterpark im Stadtteil Urfahr vergewaltigt haben soll. "Dem Afghanen werden auch zwei versuchte Vergewaltigungen zur Last gelegt", teilte die Polizei am Dienstag mit. Der mutmaßliche Serien-Sextäter sitzt in U-Haft und ist teilweise geständig.

DNA-Spuren als Indizien

Der Asylwerber, der seit 2016 in Österreich ist und zuletzt im Stadtteil Urfahr gewohnt hat, wurde festgenommen. Er gebe die Attacke in der Halloween-Nacht zu, beschönige sie aber, berichteten Pilsl und der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Die beiden anderen Taten streite er ab. DNA-Spuren würden ihn jedoch in allen drei Fällen belasten, betonten die Ermittler.