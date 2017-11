Umstrittener Blake Shelton ist „Sexiest Man Alive“

Shelton, der zuletzt als Juror in der amerikanischen Version der Musikshow "The Voice" tätig war, reagierte auf die Auszeichnung gegenüber "People" mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. So habe er zunächst gedacht, dass es dem Magazin es wohl an Kandidaten gemangelt habe und ein halbwegs symmetrisches Gesicht nun schon für den Titel ausreiche.