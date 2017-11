Eine Nacht mit der Monroe

Ein kurzes Date mit der Monroe, Lenin oder Goethe wollte man aber auch den Salzburgern nicht vorenthalten und bat zu einer Vernissage nur für eine Nacht. Die wurde zum Teil ganz im Stile des großen Meisters gefeiert. Friedrich Hauswirth und Mario Krankl entführten nämlich mit einer Life-Performance zumindest für einen kurzen Moment ins legendäre "Studio 54" und somit in die wilden 70er.

Mit "Alle Farben" landeten die Gäste dann allerdings ganz schnell wieder im Hier und Jetzt. Die Hits des deutschen DJs sind nämlich eher in den aktuellen Charts vertreten. Dennoch hat Frans Zimmer einen großen Bezug zur Kunst. Vor seiner Musiker-Karriere wollte er nämlich Maler werden und hat sich für seinen Künstlernamen, der zunächst "Hundert Farben" lautete, von keinem geringerem als Hundertwasser inspirieren lassen. "Hier zwischen Warhols Werken spielen zu dürfen ist wirklich eine große Ehre", so Zimmer, der auch heute noch gerne die Klang- gegen die Farbpalette tauscht. "Ich richte mir gerade ein Atelier in meiner neuen Wohnung ein. Das Malen inspiriert und beruhigt mich gleichzeitig!"

Tina Laske, Kronen Zeitung