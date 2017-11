Drogerie bedroht: Filiale unter Polizeischutz!

Die Müller-Filiale am Franz-Jonas-Platz. Auf den ersten Blick geht dort alles seinen üblichen Gang: Auffällig sind aber die Polizeibeamten vor dem Eingang der Filiale. Und hinter vorgehaltener Hand wird getuschelt. Hier soll ein Security-Mann am Donnerstag eine junge Muslimin nach einer Taschenkontrolle angegriffen haben. Diese musste danach ein Spital aufsuchte, so die Vorwürfe. Es sei auch das Schimpfwort "Kopftuchschlampe" gefallen. Das Unternehmen reagierte auf Facebook und gab an, es könne die Vorwürfe gegen den Security-Mann nicht bestätigen. Vielmehr sei der Detektiv von der Türkin und ihrer Begleiterin angegriffen worden. Es steht also Aussage gegen Aussage.