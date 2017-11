Wüstes Pfeifkonzert: WM-Held bricht in Tränen aus

Am Ende des Fußballabends saß Seferovic als einziger Schweizer in der Kabine und weinte. Der sonst hartgesottene Stürmer wurde von seinen Kollegen getröstet, doch nach feiern war ihm trotzdem nicht zumute. Er zog die Kapuze über den Kopf und wartete darauf, endlich in den Mannschaftsbus einsteigen zu können, dort fand er seine Ruhe. "Das sind keine Fans, das sind Rowdys", sagt dazu der Schweizer Psychologe Thomas Spielmann im "Tagesanzeiger"-Interview. Und leicht vergesslich sind sie anscheinend auch.

Der Goldjunge

Sic transit gloria mundi - könnte man sagen, so vergeht der Ruhm der Welt - das konnte Haris Seferovic jetzt am eigenen Leib erfahren. Es ist noch gar nicht so lange her, genauer gesagt, fast exakt acht Jahre, als die Schweiz Weltmeister wurde. Zwar geschah dies in der U-17 Kategorie, trotzdem sprach jeder in Europa vom sensationellen Schweizer Nachwuchs und besonders von einem gewissen Haris Seferovic. Der war damals genau 16 Jahre alt der Mannschaft und schoss das Goldtor gegen Nigeria zum 1:0-Sieg im Finale.