Erneut Übergriffe bei Perchtenlauf in Kärnten

Nachdem bereits am Samstag bei einem Perchtenlauf sechs Menschen verletzt wurden, ist es in Kärnten am Sonntag erneut zu einem brutalen Zwischenfall gekommen. Ein Teilnehmer schlug einem 23-jährigen Zuschauer mit einer Rute gegen die Beine, starke Prellungen am Knie waren laut Polizei die Folge. Eine Siebenjährige und eine 17-Jährige wurden von einem weiteren Perchten umgerannt.