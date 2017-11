Tirol: Grüne schmeißen Gemeinderat aus Klub

Onay vermutet politische Motive hinter Ausschluss

Doch jetzt soll der grüne Klub beschlossen haben, den Gemeinderat auszuschließen - eine Stellungnahme dazu steht noch aus. Onay vermutet dahinter politische Motive. "Ich habe mich als Einziger von den acht grünen Innsbrucker Gemeinderäten für Georg Willi als Bürgermeisterkandidat ausgesprochen", erklärt er. Willi - und nicht die derzeit im Klub vertretene Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider - wurde schließlich mit Stimmenmehrheit aufgestellt.

Sein Ausschluss sei in seiner Abwesenheit am Freitag vereinbart worden, so Onay. Ihm sei die Möglichkeit eingeräumt worden, selbst zurückzutreten, erzählt er. "Das mache ich bestimmt nicht." Er denke nun darüber nach, beim Urnengang im April 2018 mit einer eigenen Liste anzutreten.