Happel: Wo der ewige Grantler streichelweich war

Beim Gegenbesuch in Hamburg ging es in den Zoo oder auf eine heiße Schokolade ins Kaffeehaus. Das war Heimat. Casinos Ablenkung. Happel "zockte" kontrolliert. Genug war genug. Nur Eingeweihte wussten, was er meinte, wenn er "einen halben Lackschuh" verloren hatte. Ein halber Lackschuh, das waren 100.000 Schilling.

"Schleich di, Poet"

Viele Lokale brüsten sich damit, sein Stammlokal gewesen zu sein. Zwei sind verifiziert: der Jägerwirt in der Westbahnstraße und das Café Ritter in Ottakring. Wo Happel seine Kartenrunden abhielt, junge Journalisten mit einem "Schleich di, Poet" vertrieb. Sie mochte er nicht wirklich leiden, die Journalisten, die Dichter, wie er sie nannte. Er brauche niemanden, der ihm das Wort im Mund verdreht.