Gutachter stufte Doppelmörder als ungefährlich ein

Gefahr einer "Straftat mit schweren Folgen" war nicht gegeben

Kurz darauf kam es zur psychiatrischen Untersuchung, bei der Walzl den 66-Jährigen zwar als nicht zurechnungsfähig einstufte, jedoch auch als nicht gefährlich. Die Gefahr einer "Straftat mit schweren Folgen" sei laut Plöbst demnach nicht gegeben gewesen - und somit auch keine Voraussetzungen für eine Unterbringung.

Strenge Bedingungen bei Unterbringungsgesetz

Das betreffende Unterbringungsgesetz ist an strenge Bedingungen geknüpft: Nur jene dürfen untergebracht werden, die an einer psychischen Krankheit leiden. Diese muss das Leben bzw. den gesundheitlichen Zustand des Betroffenen sowie auch der Mitmenschen ernstlich und erheblich gefährden. Davon betroffen sind auch jene Menschen, die "nicht in anderer Weise, insbesondere außerhalb einer psychiatrischen Abteilung, ausreichend ärztlich behandelt oder betreut werden können", so Plöbst. Ein Arzt muss schließlich bescheinigen, dass alle Voraussetzungen für eine Unterbringung gegeben sind.

Erinnerungen an Bluttat am Wiener Brunnenmarkt

In diesem Zusammenhang werden auch Erinnerungen an die Bluttat am Wiener Brunnenmarkt im Mai 2016 wach. Damals hatte ein amtsbekannter, psychisch kranker Mann eine Frau mit einer Eisenstange attackiert und getötet.