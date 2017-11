Immer mehr Wiener Bezirke stehen hinter Ludwig

Parteitag Ende Jänner

Wobei: Überall finden sich auch SPÖ-Funktionäre mit abweichender Linie. In manchen Stadtteilen ist der Graben unter den Genossen tief. Ein Gegenkandidat zur Ludwig, wie in Bürgermeister Michael Häupl angekündigt hat, könnte dem Wohnbaustadtrat kurioserweise mehr nutzen als schaden, meint Politologe Peter Filzmaier. Und zwar am alles entscheidenden Parteitag Ende Jänner.

Filzmaier: "In Kampfabstimmung reicht die Mehrheit"

"In einer Kampfabstimmung reicht eine Mehrheit. Ohne Gegner aber wäre alles unter 90 Prozent eine Niederlage", so Filzmaier. Eine "g’mahte Wiesn" ist der Kampf um den Chefsessel dennoch nicht, erklärt Polit-Experte Thomas Hofer. Der Herausforderer (Andreas Schieder?) müsste sich aber bald aus der Deckung wagen. "Sonst schlägt Ludwig Pflöcke ein." Etwa gegen Türkis-Blau im Bund. "Das ist für ihn eine große Chance", so Hofer.

A. Schönherr, Kronen Zeitung