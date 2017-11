Verkleideter Räuber scheitert an steirischer Bank

Ein in eine Art Polizeiuniform gekleideter Räuber hat Mittwochfrüh versucht, eine Bank im südsteirischen Leibnitz zu auszurauben. Der Unbekannte hatte erst an die Hinter- und dann an die Vordertür geklopft und Einlass verlangt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Eine Angestellte reagierte richtig, öffnete nicht und alarmierte die echte Polizei. Der Mann konnte entkommen.