Eine Erfolgsgeschichte für die Wiener Kehle

Weinbau trägt zur kulturellen Identität Wiens bei

Der Weinbau trägt wesentlich zur kulturellen Identität Wiens bei und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dieser Umstand ist in vielen Facetten ausgeprägt. Das Vordergründigste sind natürlich die Weinproduktion und der Verkauf selbst. Die alten Weinorte prägen darüber hinaus auch das unverwechselbare Landschaftsbild dieser Stadt. Wien-Besucher schätzen die Natur und die ursprüngliche Belassenheit in den Weinbaugebieten, und in den Heurigen und Buschenschanken wird schon lange nicht mehr nur Wienerisch gesprochen. Auch das Publikum beim abendlichen Spritzer ist internationaler geworden. Die alten Weinstraßen und Winzerhöfe sind Sehenswürdigkeiten - ähnlich den spanischen Tapas-Bars oder den kroatischen Konobas.