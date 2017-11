Terrorist verriet Polizisten an IS: Urteil in Graz

"Alle vom IS verschleppt und umgebracht"

Der Beschuldigte bestritt, etwas mit den Drohungen zu tun zu haben. Weder er noch jemand aus seiner Familie gehöre dem IS an. Ein Zeuge gab getrennt vom Angeklagten befragt an, dass der 28-Jährige sehr wohl ein Terrorist sei. Das wisse der Zeuge von seinen Bekannten und Verwandten in Mossul. Der Angeklagte habe Leute verraten und erpresst. "Er hat Polizisten im Irak verraten. Die wurden alle vom IS verschleppt und umgebracht", sagte der Zeuge vor dem Schöffengericht.

Am Abend wurde der Mann verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.