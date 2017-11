ÖFB-Präsident Windtner in Autounfall verwickelt

Über die Spiele in der WM-Qualifikation, die man letztendlich verpasste, sagte Windtner: "Wir waren nie schlechter, es hat aber nicht gereicht. Das war schon schmerzhaft." Bei einem Fußball-Großereignis in Zukunft nicht dabei zu sein, soll für den ÖFB-Boss in Zukunft die Ausnahme sein.

"Alaba spielt dort, wo er dem Team am besten helfen kann"

Windtner äußerte sich auch über die zuletzt scharf kritisierte Kommunikationsstrategie des Verbandes: "Wir wollten bewusst aufzeigen, dass die Teamchefsuche alle Kandidaten erreicht hat." Zur Positionsdebatte rund um Bayern-Star David Alaba sagte er: "Alaba wird dort eingesetzt, wo er dem Team am besten helfen kann." Das Trainingslager des ÖFB-Teams in Marbella sieht er als große Chance. "Es soll das Basislager für den Aufstieg zu alten Erfolgen sein", so der Oberösterreicher.