Auto kracht in NÖ gegen Baum – Lenker (66) tot

Gegen 21 Uhr kam der 66-jährige Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in Höhe des Sportplatzes in Krummnußbaum von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zwei Rettungswägen sowie ein Notarztfahrzeug waren sofort vor Ort. Doch trotz aller Wiederbelebungsversuche verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.