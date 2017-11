Aufstieg und Fall des Peter Pilz

Was wird Peter Pilz vorgeworfen?

Da sind einerseits die Anschuldigungen seiner ehemaligen persönlichen Assistentin und Sekretärin. Die junge Frau hat 40 Fälle dokumentiert, sie hat sich an eine Vertrauensperson bei den Grünen und danach im Jahr 2016 an die Gleichbehandlungsanwaltschaft gewandt. Die Vorwürfe reichen von unpassenden Anreden wie "Schatzi" oder "Baby" bis zu Berührungen und Kussversuchen.

Dann gibt es noch einen Fall beim Europäischen Forum Alpbach im Jahr 2013. Eine Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei gibt an, Pilz habe sie aggressiv begrapscht. Peter Pilz meint dazu, dass er sich nicht erinnern könne.