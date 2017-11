Martin Harnik beendet seine Team-Karriere!

"Ich denke, der Zeitpunkt ist konsequent. Mit dem Neuanfang im Team möchte ich Platz für neue Spieler machen. Ich hatte ein sehr gutes und verständnisvolles Gespräch mit Franco Foda, was mir sehr wichtig war", wird Harnik in einer Aussendung des ÖFB am Sonntag zitiert.

Foda: "Sehr schade"

Neo-Teamchef Franco Foda wertet den Rücktritt als "sehr schade, Martin hätte in meinen Planungen eine große Rolle gespielt." Harnik sei nach wie vor jederzeit herzlich willkommen. "Aber als Teamchef muss ich die Entscheidung respektieren."

Debüt unter Hickersberger

Der heute 30-jährige Harnik, der seit Sommer 2016 bei Hannover 96 engagiert ist, kam am 22. August 2007 unter Josef Hickersberger gegen Tschechien zu seinem ersten Einsatz in Nationalteam, bei dem ihm gleich sein erstes Tor gelang. Der Angreifer hat seitdem 68 Länderspiele bestritten und erzielte 15 Treffer für Rot-Weiß-Rot. Harnik gehörte dem ÖFB-Kader für die FIFA U20-WM 2007 (4. Platz), die UEFA EURO 2008 sowie für die UEFA EURO 2016 an. In den letzten beiden Spielen der abgelaufenen WM-Qualifikation gegen Serbien und Moldawien fehlte er verletzungsbedingt.

Anstelle von Harnik wird Stefan Lainer am Montag ins Teamcamp in Marbella einrücken.