Unfassbar! Thiem derzeit Nr. 4 der Tennis-Welt

Es war keine Glanzvorstellung von Dominic Thiem in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers in Paris. Doch der Sieg ist das, was am Ende zählt. In drei hart umkämpften Sätzen setzte er sich gegen den Deutschen Peter Gojowczyk durch (oben im Video). Somit liegt der Niederösterreicher derzeit im "Live-Ranking" sensationell auf Rang vier der Weltrangliste.