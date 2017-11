Viel mehr Arbeitslose als in Statistik vermerkt?

Die durchaus eigenwillig anmutende Praxis, auf die die Experten von ÖVP und FPÖ gestoßen sind, ist ganz offensichtlich gang und gäbe. So richtig scheint sich bisher noch niemand Gedanken darüber gemacht zu haben, wer in der Arbeitslosenstatistik auftaucht beziehungsweise eben nicht auftaucht. Denn durchaus nicht jeder, der ohne Job ist, scheint auch in den offiziellen Zahlen auf.

Einfachste Sprachniveau als Voraussetzung

Hinter den verschlossenen Verhandlungstüren im Palais Niederösterreich in der Wiener Innenstadt kam nun also zutage, dass Asylberechtigte, die nicht ausreichend Deutsch können und keine Beschäftigung haben, nicht in der Statistik aufscheinen.