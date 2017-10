Zweifacher Mörder hatte „Heil Hitler“ am Fahrzeug

Zwei Nachbarn tot, weitere Anrainerin verletzt

Während der 64-Jährige sowie die 55-Jährige ums Leben kamen, erlitt die 68-Jährige eine Schussverletzung am rechten Arm und überlebte den Albtraum in dem 720-Einwohner-Dorf in der Steiermark. Die Frau des Schützen befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche, soll von all dem nichts mitbekommen haben.

Weitere Anrainer dachten aufgrund der Schüsse erst an die Ankündigung einer Geburtstagsfeier - nur Alfred F. (77), der Bruder des Verdächtigen, ahnte bereits Schlimmstes: "Ich habe sofort an den Friedrich gedacht, der auch uns bedroht hat. Ich bin geflüchtet. Meine Frau war in der Kirche - Gott sei Dank", berichtet er.