Doppelmörder (66) versetzt ganzes Land in Angst

"Die Leute haben Angst"

Der Kindergarten und die Volksschule in Stiwoll bleiben bis auf weiteres geschlossen. Sollte der Verdächtige nicht bald gefasst sein, sollen Veranstaltungen - etwa zu Allerheiligen - nicht stattfinden. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in den Nachbargemeinden. In Södingberg blieben Schulen und Kindergarten ebenfalls geschlossen, auch das Gemeindeamt sperrte am Montag nicht auf: "Die Leute in der Gemeinde haben einfach Angst", schilderte Bürgermeister Johann Hiden (ÖVP). Man müsse befürchten, dass der 66-Jährige nicht vorhersehbar reagiert.

Manfred Niederl und Thomas Bauer, Kronen Zeitung/krone.at