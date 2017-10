Houston nach Sieg in Thriller vor MLB-Triumph

Die Houston Astros stehen kurz vor dem Gewinn ihres ersten Meistertitels in der MLB. Den Texanern fehlt nach dem 13:12-Erfolg in Extra-Innings am Sonntag gegen die Los Angeles Dodgers noch ein Sieg zum Titelgewinn. In der "best of seven"-Serie führen die Astros nach fünf gespielten Partien mit 3:2.