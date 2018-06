Hai attackiert Teenager und beißt ihm Penis ab

Die Jugendlichen, unter ihnen auch Joses Bruder, waren am Strand von Piedade bei Recife ins Meer hinausgeschwommen. Die Gruppe soll sich dabei in tiefere Bereiche vorgewagt haben, die mit Hai-Warnungen versehen sind, berichtete Rodrigo Matias von der örtlichen Feuerwehr. Ein Rettungsschwimmer warnte die Schwimmer noch, sie sollen näher an die Küste schwimmen, doch genau in diesem Moment schlug ein Hai zu.