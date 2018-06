Haus St. Josef heißt Mensch und Tier willkommen

Den Tieren im Haus St. Josef geht es gut

Für die meisten wohnungslosen Menschen sind ihre Tiere wie ein Kind - das Allerwichtigste und der einzige Freund, der in schlechten Zeiten immer zu ihnen gehalten hat. „Oft ist auch kein Rückhalt in der Familie da und unsere Klienten sind deswegen in die Obdachlosigkeit gerutscht“, so Scherzer. Vor allem für die Hundebesitzer ist das Aufstehen und Gassigehen eine wichtige Routine. Das funktioniert sehr gut, denn im Haus St. Josef haben die Sozialarbeiter auch ein Auge auf die Tierhaltung. Scherzer: "Beim Portier hängt eine Gassiliste, es wird drauf geschaut, dass alle Hundebesitzer drei mal am Tag rausgehen. Bei den Zimmerkontrollen achten wir darauf, ob der Napf sauber und ausreichend Futter da ist." Die Bewohner helfen sich auch gegenseitig aus.