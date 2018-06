„Berühmtester Bankräuber“ wird Müllmann in Zürich

Am 16. Juli ist Portmann wieder ein freier Mann, bis dahin arbeitet er im offenen Vollzug, bis er seine Haftstrafe verbüßt hat. Danach tritt Portmann die Stelle bei der städtischen Müllabfuhr in Zürich an. „Seiner Anstellung bei uns steht nichts im Weg“, sagte der zuständige Stadtrat Filippo Leutenegger gegenüber dem Schweizer „Blick“.