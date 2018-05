European League: ÖVV-Damen punkten erneut voll

Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Damen hat am Mittwoch in der Silver European League zum vierten Mal in Folge voll gepunktet. Nach einem 3:1-(21,16,-23,16)-Sieg in Amstetten gegen Georgien hält die ÖVV-Truppe beim Maximum von zwölf Punkten und kann nur noch theoretisch das Final Four verpassen. Dieses ist für 16./17. Juni in Nyköping angesetzt, Veranstalter Schweden ist fix dabei.