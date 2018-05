Bursch rastet in Asylunterkunft völlig aus

Ein 15-Jähriger soll am Dienstag in einer Asylunterkunft im niederösterreichischen Biedermannsdorf von seinem Betreuer Bargeld gefordert und ihn mit einem Klappmesser bedroht haben. Der Afghane wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er wurde wegen Sachbeschädigungen und versuchten schweren Raubes angezeigt.