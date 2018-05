Arbeiter (54) bei Stromunfall schwer verletzt

Ein 54-jähriger Mitarbeiter eines Netzbetreibers führte am Montag gegen 9 Uhr Überprüfungsarbeiten an einer Stromschaltstelle in Hopfgarten im Brixental durch. Dabei kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Kurzschluss. Dabei zog sich der Tiroler schwere Verbrennungen am Kopf zu. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.