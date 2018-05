Italien: Conte mit Regierungsbildung beauftragt

Conte: „Regierung der Bürger“

Seine Aufgabe sei die Bildung einer „Regierung der Bürger“, die die Interessen der Italiener verteidige. „Ich bin Professor und Anwalt, ich habe in meinem Leben die Interessen vieler Bürger verteidigt. Jetzt will ich die Interessen der Italiener auf allen Ebenen verteidigen. Ich will der Verteidiger des italienischen Volks sein. Ich will mich dafür voll engagieren“, so Conte. In den nächsten Tagen werde er Mattarella eine Ministerliste vorlegen.