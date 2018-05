IS-Frauen wollen „schnell“ zurück nach Deutschland

Rund 40 Frauen aus Deutschland sollen sich derzeit als Gefangene in einem kurdischen Lager in Nordsyrien befinden. Die Frauen hatten ihr Leben in Europa hinter sich gelassen, sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen und waren in Folge von Kämpfen in Gefangenschaft geraten. „Spiegel TV“ hat jetzt zwei deutsche IS-Frauen in einem kurdischen Gefangenenlager getroffen. Die beiden Mütter wollen mit ihren Kindern „so schnell wie möglich zurück nach Deutschland“, fühlen sich aber von den der Bundesrepublik Deutschland im Stich gelassen. Von den Gräueltaten der Dschihadisten wollen die jungen Frau nichts mitbekommen haben.