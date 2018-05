50 Asylwerber attackieren Polizisten in Unterkunft

Der Vorfall in dem Asylheim in der Hamburger Straße in Dresden hatte sich bereits am Freitagabend ereignet, wurde aber erst am Sonntag von den Behörden öffentlich gemacht. Wie die „Bild“-Zeitung auf ihrer Website berichtete, dürfte ein Streit in der Kantine der Unterkunft Auslöser der gewalttätigen Auseinandersetzung gewesen sein.