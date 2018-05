Großbrand in Europa-Park Rust - Besucher evakuiert

Im Europa-Park Rust in Süddeutschland ist am Samstag ein gigantisches Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen stehen auch Fahrgeschäfte in Flammen, Teile des Parks wurden evakuiert. Aufnahmen von Augenzeugen, darunter auch Schlagerstar Beatrice Egli, zeigen eine mehr als 15 Meter hohe Rauchsäule, die den Himmel über dem - auch bei Urlaubern aus Österreich und der Schweiz - beliebten Vergnügungspark verdunkelte. Die örtlichen Feuerwehren befanden sich bis in die Abendstunden im Großeinsatz.