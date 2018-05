Endlich grünes Licht für den Knoten Trautenfels

Sechs Wochen Geduld notwendig

Gegen die Erkenntnisse des Landesverwaltungsgerichts können die Beschwerdeführer binnen sechs Wochen eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof oder eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erheben. Diesen Rechtsinstrumenten kommt aber laut Lang grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zu, sie ändern also nichts an der Rechtskraft. Sollte diese Einschätzung der Landesexperten zutreffen, dann könnten die vorbereiteten Ausschreibungsunterlagen für die Bauarbeiten veröffentlicht werden und der Baustart würde näherrücken.