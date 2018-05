Erfolgreicher Schlag gegen illegale Prostitution

Rumänin außer Landes gebracht

Eine weitere Wohnung wurde in der Innsbrucker Noldinstraße behördlich geschlossen und versiegelt, eine dort als Prostituierte tätige Rumänin wurde wegen offener Verwaltungsstrafen in Höhe von rund 1900 Euro (allesamt aufgrund illegaler Prostitionsausübung) festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum verbracht. Nachdem sie die offenen Strafbeträge begleichen konnte, wurde sie im Anschluss unmittelbar aufgrund eines rechtskräftigen Aufenthaltsverbots festgenommen und am Folgetag außer Landes gebracht. Bei einer weiteren Wohnung in der Reichenauer Straße, in welcher ebenfalls eine Prostituierte ihre Tätigkeiten anbot, konnte aufgrund der erhobenen Umstände von einer Schließung abgesehen werden, diese wurde lediglich für den Wiederholungsfall angedroht.