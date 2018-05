Rekordserie geht weiter! Neunter Winter mit Plus

17 Millionen Euro für neue Lifte am Horn

Eine starke Steigerung konnte man vor allem auch bei den Beförderungserlösen am Kitzbüheler Horn verzeichnen. Nach einem Plus von 18,6 Prozent im Winter 2015/16 konnte das Ergebnis nochmals um 40,7 Prozent getoppt werden. Mit der Devise „besser statt größer“ will man am Horn mit der Erneuerung des 30 Jahre alten Brunellen- und des 50 Jahre alten Raintalliftes, weitere Gäste anlocken. Rund 17 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Künftig darf man sich auf ergonomisch geformte Einzelsitze mit Sitzheizung und Echtlederbezug sowie deutlich verkürzte Fahrzeiten freuen. „Durch die neuen Anlagen, welche sich zur Gänze innerhalb der Skigebietsgrenzen befinden, kommt es zu keiner Ausweitung der Pistenflächen“, betont Burger. Tal- und Bergstationen werden behutsam in das Landschaftsbild eingefügt. „Das Horn soll den Charakter des beschaulichen Skigebietes nicht verlieren“, freut sich auch BM Klaus Winkler.