DIESES Mager-Bild von Skispringer sorgt für Wirbel

Abgesehen von solchen Erwägungen wohnt dem Bild, das Štursa im Februar selbst auf Instagram gepostet hatte, ein ganz anderer Skandal inne. Denn der Tscheche hatte es nach schwachen Auftritten in Südkorea mit den begleitenden Worten „Wenn du springst wie ein Somalier, solltest du auch aussehen wie ein Somalier!“ versehen. Was daran witzig sein sollte, weiß wohl nur Štursa selbst - was er mit einiger Verzögerung auch selbst realisierte: „Es tut mir wirklich leid, ich wollte niemanden beleidigen! Es war ein Versuch, mich über mich selbst und meine erbärmlichen Leistungen lustig zu machen!“