Gesuchter Häftling sprang bei Flucht aus Fenster

Der 26-jährige Häftling war nach einem Ausgang am Sonntag nicht in die Justizanstalt Korneuburg zurückgekehrt und befand sich seither auf der Flucht. Die Beamten vermuteten nach dem Abklappern mehrere Adressen, dass die Tante des Gesuchten dem jungen Mann möglicherweise Unterschlupf gewährt hatte und statteten der Frau daher am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in deren Wohnung in der Breitenfurter Straße im Bezirk Liesing einen Besuch ab.