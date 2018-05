Italien: Das große Zittern vor dem Euro-Ausstieg

Italiens neue Regierung aus der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega sorgt in der EU für ein wenig Kopfzerbrechen. Denn beide Parteien hatten in der Vergangenheit immer wieder offen ihre Abneigung gegenüber der EU sowie der Währungsunion kundgetan. Angesichts des Schuldenberges wäre ein Ausstieg aus dem Euro für Italien allerdings mit hohen, wirtschaftlichen Risiken verbunden. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, fordert von der neuen italienischen Regierung eine verantwortungsbewusste Haushaltspolitik. „Wir können nur dazu raten, bei der Wirtschafts- und Finanzpolitik auf Kurs zu bleiben, das Wachstum mit Strukturreformen zu fördern und das Haushaltsdefizit unter Kontrolle zu halten“, sagte er am Dienstag.