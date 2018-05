Wenn das Glück auf dem Lehrplan steht

Sie wirft einem Schüler den Ball zu, nun hängt die Gruppe wie gebannt an den Lippen des Burschen, anstatt an denen seiner Lehrerin. Die Teilnehmer am „Schulfach Glück“ kommen nicht aus derselben Klasse, sondern aus der gesamten Oberstufe. „Es haben sich dadurch schon einige Freundschaften entwickelt“, bestätigt eine begeisterte Schülerin beim „Krone“-Lokalaugenschein.