Meghan Markle wird zur Herzogin von Sussex

„Die Queen war heute erfreut, Prinz Harry ein Herzogtum zu überreichen“, hieß es in der Mitteilung, die der Kensington-Palast Samstagfrüh veröffentlichte. „Seine Titel werden Duke of Sussex (Herzog von Sussex), Earl of Dumbarton (Graf von Dumbarton) und Baron Kilkeel sein. Prinz Harry wird darüberhinaus Seine königliche Hoheit, der Duke of Sussex, und Miss Meghan Markle nach der Hochzeit Ihre königliche Hoheit, die Duchess of Sussex.“