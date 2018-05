Trump: Kim könnte Gaddafis Schicksal ereilen

Die USA verlangen von Nordkorea einen vollständigen Verzicht auf Atomwaffen. Nur so könne ein Abkommen geschlossen werden, betonte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag, dessen Kabinett derzeit Vorbereitungen für das für 12. Juni geplante Treffen zwischen dem US-Staatschef und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trifft. Trump bot Kim Zuckerbrot in Fom von „sehr starken Sicherheiten“ an, drohte aber gleichzeitig mit der Peitsche: den nordkoreanischen Präsidenten könnte das gleiche Schicksal ereilen wie 2011 Libyens Langzeit-Diktator Muammar al-Gaddafi. Bekanntlich wurde das Regime 2011 gestürzt und Gaddafi von Rebellen getötet.