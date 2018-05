Außerferner (41) betrieb blühenden Doping-Handel

Tiefe Einblicke in die Außerferner Kraftsportszene gab es am Donnerstag bei einem Prozess am Innsbrucker Landesgericht: Ein 41-Jähriger saß auf der Anklagebank und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen. Er „half“ mit Doping nach, um seine Leistung zu steigern. Grundsätzlich ist dies nicht verboten, außer man gibt die Mittel weiter - und genau das tat der Kraftprotz.