Ehrenmord in Wien: Schon 3 Anwälte schmissen hin!

Ehrenmord von Familienoberhaupt beauftragt?

Vater und Mutter gelten als kaum erziehungsfähig. Die Zustände in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten sind katastrophal, wie Mitarbeiter des Jugendamts in den vergangenen Wochen bei mehreren Nachschauen feststellten. Zudem besteht weiterhin der Verdacht, dass der Ehrenmord vom Familienoberhaupt in Auftrag gegeben worden sein könnte.