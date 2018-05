Täterfamilie terrorisiert Hadishats Eltern per SMS

„Zur falschen Zeit am falschen Ort“

Der 16-Jährige selbst gestand die Tat schließlich nach seiner Festnahme in der Nacht auf Dienstag, berichtete kaltherzig, empathielos und ohne Reue über die Tat, die sich am Freitagnachmittag im Dittes-Hof in Wien-Döbling abgespielt hatte. Mitleid mit seinem Opfer habe er nicht empfunden, so ein emotionsloser Robert K. bei der Einvernahme, lediglich mit dessen Mutter. „Sie (Hadishat, Anm.) war zur falschen Zeit am falschen Ort.“ „Es hätte jeden treffen können“, meinte er gegenüber der Polizei.