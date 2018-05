Familie am Ende: „Wie soll man das ertragen?“

Er weiß nicht, wie die Familie künftig ihren Alltag meistern soll. Tagtäglich muss sie an jenem Spielplatz vorbeigehen, auf dem „ihre Kleine“ am Freitag noch gespielt und gelacht hat - wie jeden Tag. Täglich muss sie am Nachbarhaus vorbeigehen, in dem Hadishat brutalst umgebracht wurde. Und an jenem Mistplatz, auf dem der Leichnam der Volksschülerin einfach weggeworfen wurde.