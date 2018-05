Asylberatung künftig durch Staat, nicht mehr NGOs

Schweiz als Vorbild

Vorbild in Sachen Asylpolitik ist für Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) vor allem die Schweiz. Demnach reduziert sich der EU-Anteil der Asylansuchen bei den Eidgenossen, während gleichzeitig die Zahlen für Österreich und Deutschland deutlich steigen. Unser Nachbarland bietet beispielsweise ein Schnellverfahren (Fast-Track-Verfahren) in Sachen Rechtsberatung an, mit dem die Akzeptanz eines negativen Bescheids weit größer wird. Die Zahl jahrelanger Verfahren mit Einsprüchen - wie es in Österreich der Fall ist - ist in der Schweiz deutlich geringer.