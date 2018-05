Ran an die Griffe

Hinter der neuen Kletterhalle Villach steht Stefan Prohinig: „Im Projekt steckt viel von mir! Ich bin oft am alten Konsumgebäude gegenüber der Lutschounig-Kaserne vorbei gefahren und habe mir dabei immer gedacht, hier könnte man die Kletterhalle errichten.“ Doch statt ein neues Gebäude aufzustellen, wurde viel vom Altbestand erhalten. Prohinig: „Ich bin genetisch vorbelastet, weil mein Vater Karl Prohinig seit 30 Jahren Gebäude saniert.“ In nur 14 Monaten ist so eine Kletterhalle mit rund 2000 Quadratmetern Kletterfläche mit Höhen zwischen vier und 16,5 Meter entstanden. Prohinig: „Wir bieten aber mehr als Klettern, so finden sich im Indoor-Sportzentrum auch eine Gastronomie, eine geile Sonnenterrasse und Seminarräume.“ Also, vorbei schauen und ganz einfach losklettern.