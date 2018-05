Petra Nemcova: Höschenblitzer am Red Carpet

Es ist schon eine Krux, wenn das Kleid den Naturgewalten einfach nicht standhalten will. Das musste Petra Nemcova jetzt am eigenen Leib erfahren, als sie in einer wunderschönen weißen Robe in Wickeloptik von Designer Andres Acosta über den roten Teppich in Cannes schritt. Und weil der Wind in den luftig leichten Stoff des Traumkleides wirbelte, bekamen die Zaungäste an der Croisette schließlich einen Höschenblitzer par excellence geboten.